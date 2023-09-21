Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 20 сентября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера, сложении незаконными вооруженными формирования в Карабахском регионе Азербайджана оружия и их разоружении.

Главы государств подчеркнули, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом.

Президенты Азербайджана и Турции провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе о будущих контактах и перспективах связей стратегического союзничества.