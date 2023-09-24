Община Западного Азербайджана осудила высказывания главы МИД Армении

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана раскритиковала выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна во время общих дискуссий, проходивших в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В заявлении, поступившем в Trend из Общины, говорится:

«Мы осуждаем высказанную в выступлении министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна во время общих дискуссий в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке позицию, которая выражает посягательство на суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики и является вмешательством в ее внутренние дела.

Вместо того, чтобы дать разъяснения по поводу незаконного размещения вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, министр Мирзоян, как и остатки бывшего незаконного режима в Карабахе в своих заявлениях о капитуляции, обвиняет Азербайджан в том, что он угрожает территориальной целостности Армении, что является лицемерием. Хотим напомнить, что восемь сел Газахского и Садаракского районов Азербайджана все еще находятся под оккупацией Армении, и около 10 тысяч жителей этих сел не могут вернуться в свои дома в течение 30 лет. Армения до сих пор не предприняла необходимых шагов к миру и для того, чтобы признать ответственность, которую она несет за оккупацию 20 процентов азербайджанских территорий, изгнание оттуда около миллиона азербайджанцев, убийство более 20 тысяч азербайджанских гражданских лиц, разрушение около тысячи азербайджанских городов и сел.

Что касается утверждения министра Армении о якобы имеющихся гуманитарных проблемах в Карабахском регионе Азербайджана и его предложения направить туда межведомственную миссию ООН мы хотели бы отметить, что шаг, который должна предпринять Армения, заключается в том, чтобы взять на себя ответственность за оккупацию, резню, этнические чистки, разрушения и другие преступления против Азербайджана, и поддержать правительство Азербайджана в реинтеграции и проводимых работах по восстановлению в Карабахе.

А страна, куда должна направиться межведомственная миссия ООН, - это Армения. Напомним, что еще в апреле этого года мы обратились к генеральному секретарю ООН с просьбой направить в Армению межведомственную миссию ООН для содействия процессу безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, в их дома. Однако, поскольку правительство Армении не дало согласия, отправить туда миссию пока не удалось.

Призывы Мирзояна к «выводу Азербайджанской армии и правоохранительных органов из населенных пунктов в Карабахе» и к «размещению в Карабахе миротворческих сил, получивших мандат ООН» являются крайне безответственными и опасными заявлениями. Тот факт, что Армения призывает Азербайджан отступить от своих суверенных территорий, при этом постоянно демонстрируя свой суверенитет, территориальную целостность, «красные линии», еще раз доказывает территориальные претензии официального Иревана к Азербайджану, которые теперь они вынуждены маскировать другими словами.

Говоря о «миротворческих силах, получивших мандат ООН», армянский министр, вероятно, имеет в виду свою глупую мечту о размещении миссии Евросоюза в Армении на территории Азербайджана. Понятно, что это мысль включена в выступление Мирзояна по подсказке Евросоюза, Франции и Германии.

Армения должна знать, что, опираясь на таких «крестоносцев», как находящиеся в Брюсселе и выступающие с пустыми заявлениями Марина Кальюранд и Натали Луазо, на такие страны, как Франция, Германия, Литва и Эстония, на каракули Луиса Окампо и твиты Снупа Догга, и продолжая в то же время грязную политику против Азербайджана, нельзя достичь мира.

Выступление А.Мирзояна показывает, что армянские дипломаты с их дашнакским мышлением не только препятствуют миру и стабильности в регионе, но и являются одной из главных причин того, что Армения на протяжении этих 30 лет была «несостоявшимся государством».

Если говорить о демократии, то мы хотим напомнить армянскому министру о гражданской войне, полицейском насилии, массовых задержаниях, которые происходили в Армении в последние дни.

Мы требуем от правительства Армении немедленно прекратить посягательства на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, вмешательство во внутренние дела Азербайджана, освободить восемь оккупированных сел Азербайджана, создать условия для возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев и с этой целью дать согласие на отправку в Армению межведомственной миссии ООН».