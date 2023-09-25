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Я с гордостью наблюдал за развитием, достигнутым Нахчываном - Реджеп Тайип Эрдоган

Политика Материалы 25 сентября 2023 18:00 (UTC +04:00)
Я с гордостью наблюдал за развитием, достигнутым Нахчываном - Реджеп Тайип Эрдоган

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - На этот раз мне очень приятно быть с Вами (Президентом Ильхамом Алиевым – ред.) в Нахчыване, который соединяет Турцию с тюркским миром.

Как сообщает Trend, об этом. в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября во время заявления для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Со времени моего последнего визита в 2008 году я с гордостью наблюдаю за развитием, достигнутым Нахчываном. Сегодня, в год столетнего юбилея общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сыгравшего огромную роль в достижении Нахчываном нынешнего уровня развития, я еще раз с уважением чту его память», - заявил глава турецкого государства.

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