Я с гордостью наблюдал за развитием, достигнутым Нахчываном - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ/Trend/ - На этот раз мне очень приятно быть с Вами (Президентом Ильхамом Алиевым – ред.) в Нахчыване, который соединяет Турцию с тюркским миром.

Как сообщает Trend, об этом. в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября во время заявления для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Со времени моего последнего визита в 2008 году я с гордостью наблюдаю за развитием, достигнутым Нахчываном. Сегодня, в год столетнего юбилея общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сыгравшего огромную роль в достижении Нахчываном нынешнего уровня развития, я еще раз с уважением чту его память», - заявил глава турецкого государства.