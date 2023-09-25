Ожидаем, что Армения ответит на протянутую ей руку мира и предпримет искренние шаги - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - С недавней победой открылись новые окна возможности для всеобъемлющей нормализации ситуации в регионе. Считаю, что эту возможность следует оценить.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября во время заявления для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Ожидаем, что Армения ответит на протянутую ей руку мира и предпримет искренние шаги. Как я всегда подчеркивал, так, где есть мир, нет проигравших», - заявил глава турецкого государства, отметив, что создание мира, стабильности и процветания в нашем регионе является нашим долгом перед нашим народом. «Мы полны решимости выполнить этот долг, мы искренни. Мы желаем, чтобы и противоположная сторона проявила такую же искренность», - добавил Президент Турции.