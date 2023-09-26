Объявлен объем гуманитарной помощи армянским жителям Карабаха

БАКУ/Trend/ - Гуманитарная помощь, отправленая армянским жителям Карабахского региона Азербайджана, доставлена и будет доставляться впредь.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в социальной сети "X" (бывший Twitter) сообщил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Отметим, что в публикацию также была добавлена статистика гумпомощи.

Вышеупомянутая статистика показывает, что 22 сентября армянским жителям Карабаха были доставлены 2 грузовика общей массой 40 тонн. В этих грузовиках находилось 6 тысяч буханок хлеба, 1 200 коробок продуктов питания, 1 200 коробок средств гигиены и 9 600 подгузников.

Отправленная 23 сентября гумпомощь включала в себя 40 тонн бензина и 24 тонны дизельного топлива. Переданы медикаменты для 200 человек, пострадавших при взрыве в Ханкенди 25 сентября.

26 сентября было отправлено 65 500 единиц различных гигиенических средств, 500 комплектов постельного белья в одном грузовике, 30 тонн бензина, 34 тонны дизельного топлива, 22,3 тонны питьевой воды - в двух грузовиках, 40 тонн муки - в двух грузовиках.

Отметим, что 25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча Рамина Мамедова, назначенного ответственным лицом по контактам с армянскими жителями Карабаха, с представителями армянских жителей Карабаха.

На встрече, прошедшей в конструктивной обстановке, было выражено удовлетворение действиями, предпринятыми для решения вопросов, обсужденных 21 сентября в городе Евлах, в частности, обеспечением в короткий срок доставки гуманитарной помощи, топлива и восстановлением подачи электроэнергии.