Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахском регионе

БАКУ /Trend/ - Обнародована информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 17:00 26 сентября.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в информации минобороны Азербайджана.

Представляем вниманию читателей данный список:

1. Стрелковое оружие и гранатометы - 909

2. Артиллерийские орудия - 47

3. Средства ПВО - 226

4. Боеприпасы - 251308

5. Снаряжение и принадлежности - 1674

6. Оптические и другие приборы - 164

7. Бронетехника - 22

8. Автомобильная техника - 75

9. Прицеп - 21.