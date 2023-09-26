Закир Гасанов провел телефонный разговор с замминистра обороны США

БАКУ /Trend/ - 26 сентября состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Сашей Бейкер, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, ситуации в регионе и вопросам безопасности.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и США.