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Закир Гасанов провел телефонный разговор с замминистра обороны США

Политика Материалы 26 сентября 2023 21:18 (UTC +04:00)
Закир Гасанов провел телефонный разговор с замминистра обороны США

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 26 сентября состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Сашей Бейкер, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, ситуации в регионе и вопросам безопасности.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и США.

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