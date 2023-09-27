27 сентября – День гордости тюркского мира – Хулуси Кылыч

БАКУ/Trend/ - Сегодня отмечается третья годовщина Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года по приказу Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

Об этом в среду, отвечая на вопросы Trend, сказал бывший посол Турции в Азербайджане, представитель Общественного объединения поддержки социального развития İMZA в Турции, сопредседатель Союза старейшин Турции и тюркского мира Хулуси Кылыч.

Он отметил, что 27 сентября - это день, когда Азербайджан золотыми буквами вписал свою победу в историю.

"Многие стали шехидами, сражаясь за свою Родину. Наши солдаты тоже отдали свои жизни за Карабах. Родная земля - бесценна. 44-дневная Отечественная война выявила мощь Азербайджана в регионе. 27 сентября стало началом освобождения земель, оккупированных 30 лет, возвращения на исконные земли вынужденных переселенцев, началом пути ко Дню гордости тюркского мира.

Наши шехиды всегда в наших сердцах. Весь мир увидел, как в Азербайджане высоко чтят память шехидов. Мир также стал свидетелем того, как мать, чей сын стал шехидом, отправила своего второго ребенка на войну. Шехиды ценой собственной жизни подарили нам эти земли", - заявил экс-посол.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.