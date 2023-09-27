Восстановление суверенитета Азербайджана над Карабахом было неизбежным - американский аналитик ответил на проармянские заявления

БАКУ /Trend/ - Восстановление суверенитета Азербайджана над Карабахом было неизбежным с того момента, когда Азербайджан победил в войне в ноябре 2020 года.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) Майкл Доран, американский аналитик по вопросам международной политики Ближнего Востока, старший научный сотрудник и директор Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Института Хадсона.

"Международное право, основные игроки [США, Россия, Турция] считают Карабах азербайджанским. Взятие со стороны Баку ситуации под свой контроль было лишь вопросом времени", - отмечает он.

Комментируя высказывания ирано-американского обозревателя и редактора Сохраба Ахмари, который утверждал, что Азербайджан якобы "вытесняет" армян из Карабаха путем "этнической чистки", Майкл Доран пишет, что доказательств этому нет.

"Это добровольный выбор армян, а не этническая чистка. Этническая чистка - это то, что армяне осуществили во время Первой Карабахской войны, убивая детей и стариков", - подчеркнул он.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, 19-20 сентября в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.

Отметим, что 25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча Рамина Мамедова, ответственного за контакты с армянскими жителями Карабаха, с представителями армянских жителей Карабаха.

На встрече, прошедшей в конструктивной обстановке, было выражено удовлетворение действиями, предпринятыми для решения вопросов, обсужденных 21 сентября в городе Евлах, в частности, обеспечением в короткий срок доставки гуманитарной помощи, топлива и восстановлением подачи электроэнергии.