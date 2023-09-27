Незаконное присутствие армянских вооруженных сил в Азербайджане не могло продолжаться вечно - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Незаконное присутствие армянских вооруженных сил в Азербайджане не могло продолжаться вечно.

Как передает Trend, об этом представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков сказал в интервью BBC.

"Мы постарались сделать все возможное, чтобы не нанести никакого ущерба во время мероприятий, которые на самом деле были проведены молниеносно, в течение одного дня. Это было похоже на хирургическую операцию. Наши действия были направлены на нейтрализацию легитимных военных целей, которые были форпостом вооруженных сил Армении внутри Карабахского региона Азербайджана", - сказал Амирбеков.

Это показывает, что намерение Азербайджана состояло в том, чтобы эти действия были осуществлены очень быстро, а также в том, чтобы убедить другую сторону, что незаконное присутствие и вымышленные "государственные структуры" не смогут продолжать существовать на суверенной территории Азербайджана, добавил он.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, 19-20 сентября в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.

Отметим, что 25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча Рамина Мамедова, ответственного за контакты с армянскими жителями Карабаха, с представителями армянских жителей Карабаха.

На встрече, прошедшей в конструктивной обстановке, было выражено удовлетворение действиями, предпринятыми для решения вопросов, обсужденных 21 сентября в городе Евлах, в частности, обеспечением в короткий срок доставки гуманитарной помощи, топлива и восстановлением подачи электроэнергии.