Азербайджан - одна из стран, которые больше всего страдают от дезинформации в мире - омбудсмен

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла участие в международной конференции «Защита и продвижение прав человека в контексте новых вызовов в современном обществе», посвящённой 25-летию Аппарата Народного Защитника Молдовы.

Как сообщили Trend в аппарате омбудсмена, на мероприятии, на котором присутствовали омбудсмены различных стран, Сабина Алиева отметила, в частности, что политика ненависти, проводимая на протяжении многих лет военно-политическим руководством Армении, создает серьезную угрозу миру и стала причиной нарушения прав человека.

Было также отмечено, что в результате своей политики против Азербайджана, основанной на национальной ненависти, власти Армении постоянно ведут в социальных сетях негативную пропагандистскую кампанию, насаждающую чувство вражды между народами.

Было подчеркнуто, что институт омбудсмена Азербайджана неоднократно призывал международные институты принять меры по предотвращению политики Армении по пропаганде ненависти к азербайджанцам на этнической почве. Соответствующие доклады, обращения и заявления были направлены различным международным организациям, профильным институтам, омбудсменам зарубежных стран, и в национальные правозащитные учреждения.