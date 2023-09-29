Заявление омбудсмена Азербайджана об обеспечении прав и свобод граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе

БАКУ/Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением об обеспечении и защите прав и свободы граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе.

Как сообщили в пятницу Trend в Аппарате омбудсмена, Азербайджанская Республика, являющаяся демократическим, правовым, светским государством, в результате антитеррористических мероприятий локального характера, осуществленных 19-20 сентября текущего года, полностью обеспечила свой суверенитет над территорией, признанной международным правом, устранив обстоятельства, создающие серьезную угрозу обеспечению прав и свободы граждан на протяжении многих лет.

"В Азербайджане реализуются комплексные меры по эффективной защите прав и свобод каждого гражданина, в том числе армянского происхождения, проживающих в Карабахе, независимо от их национальности, вероисповедания, языка, расовой и иной принадлежности.

Как Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики, заявляю, что обеспечение и защита прав и свобод наших граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе, установленных национальным законодательством и международными документами, находятся в центре внимания.

Мы хотели бы заявить, что, как и любой гражданин, проживающий в Карабахе, граждане армянского происхождения, сталкивающиеся с какими - либо проблемами, связанными с обеспечением своих прав и свобод, могут обратиться к омбудсмену по номеру телефона учреждения "916", который работает в режиме 24/7, а также через аккаунты в социальных сетях и в электронном формате", - заявила С.Алиева.