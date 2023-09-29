Началась подготовка к возвращению в Ходжалы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с группой вынужденных переселенцев из Ходжалы.

Как сообщили Trend в пятницу в Госкомитете, на встрече обсуждались, в частности, вопросы реализации мер, предусмотренных I Государственной программой "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории. Были отмечены крах сепаратистов и созданной ими незаконной структуры в результате проведенных Азербайджаном антитеррористических мероприятий, а также подчеркнуто создание необходимых условий для мира и спокойствия в регионе и выражена благодарность за это главе азербайджанского государства, с почтением была почтена память шехидов, павших в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашего государства, а также память жертв Ходжалинского геноцида.

Было подчеркнуто, что соответствующие государственные структуры предпринимают необходимые меры для задержания и передачи правосудию армянских бандитов, совершивших тяжкие преступления против нашего народа, подвергших жителей Ходжалы геноциду.

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