Президент Ильхам Алиев: Мы обеспечим права армянского населения Карабаха

БАКУ/Trend/ - Мы официально заявляем, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены. Мы уже представили армянской общине Карабаха наше видение реинтеграции, которое охватывает соблюдение их религиозных, образовательных, культурных, муниципальных и всех других прав, которые отражены в международных конвенциях, и которые Азербайджан подписал в соответствии со своей Конституцией и своими международными обязательствами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

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