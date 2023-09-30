Ликвидация незаконного режима в Карабахе означает разрушение многолетней армянской идеологии - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Можно сказать, что план реинтеграции армянских жителей Карабаха, подготовленный Азербайджаном, уже реализуется.

Об этом сказал в субботу Trend ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

«Частью этого плана можно считать работу азербайджанских полицейских, пожарных и других структур в Ханкенди и прилегающих территориях»,- сказал он.

А.Гараев отметил, что некоторые западные и армянские СМИ в последнее время распространяют фейковую информацию касательно ситуации в Ханкенди и прилегающих территориях.

«Сообщения о якобы «вытеснении» армян из этого района полностью сфабрикованы и не имеют под собой никаких оснований. Это признают и сами армяне. Каждый армянин, покинувший Карабах, сделал это по собственному желанию, на них не оказывалось давление. Наоборот, азербайджанцы им помогали. Об этом есть десятки репортажей как местных, так и зарубежных СМИ.

Разумеется, ряд предвзятых кругов и подчиненных им зарубежных СМИ игнорируют эти факты. Реальность совершенно иная. Центральная власть Азербайджана проводит переговоры с представителями армянских жителей Карабаха, их основные нужды оперативно обеспечиваются, а также предпринимаются другие необходимые шаги со стороны государства»,- добавил А.Гараев.

Он также отметил, что есть несколько причин, по которым армяне покидают Карабах.

«Прежде всего, следует отметить, что большинство армян, покинувших Карабах, не являются коренными жителями. Многие из них - это те, кто позже переселился в эти районы, в том числе семьи военнослужащих, люди из-за границы, те, кто приехал в этот район по делам и т. д.»,- пояснил он.

Гараев считает, что ликвидация незаконного режима в Карабахе означает разрушение многолетней армянской идеологии.

«Именно по этой причине ряд радикалов не могут смириться с этой горькой для них и для их покровителей реальностью. Но этот факт останется неизменным. В 2020 году под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан освободил оккупированные территории, создав новые реалии. Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет в 2023 году. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что сепаратизм на территории Азербайджана искоренен, «серой зоны» нет!»,- добавил он.

А.Гараев отметил, на следующем этапе в регионе будет обеспечен мир и процветание.

«Азербайджанский народ – нация, которая строит и созидает. Мы демонстрируем это всему миру в процессе восстановления освобожденных территорий. И теперь этот процесс будет осуществляться и на этих территориях. Для армян, которые хотят жить в процветании по законам Азербайджана, нет никаких ограничений. Они безопасно могут жить под флагом Азербайджана. Только так армянские жители, которых сепаратисты долгие годы использовали как инструмент для реализации своих целей, могут жить комфортно и спокойно»,- заключил он.