Армянские радикалы планируют напасть на посольство Азербайджана в Брюсселе

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Вагиф Садыгов заявил, что представители "экстремистских организаций армянской диаспоры", проживающие в Бельгии, планируют напасть на посольство Азербайджана в Брюсселе.

Как передает Trend, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети.

"В Брюсселе 1 октября в 14:00 экстремисты армянской диаспоры в Бельгии организуют митинг с аналогичными радикалами из Франции. По имеющимся данным, после митинга экстремистские группировки планируют напасть на посольство Азербайджана, расположенное на проспекте Тервюрен, 282. Об этом проинформированы министерство иностранных дел Бельгии и полиция Брюсселя", - заявил дипломат.