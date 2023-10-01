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Армянские радикалы планируют напасть на посольство Азербайджана в Брюсселе

Политика Материалы 1 октября 2023 05:21 (UTC +04:00)
Армянские радикалы планируют напасть на посольство Азербайджана в Брюсселе

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Вагиф Садыгов заявил, что представители "экстремистских организаций армянской диаспоры", проживающие в Бельгии, планируют напасть на посольство Азербайджана в Брюсселе.

Как передает Trend, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети.

"В Брюсселе 1 октября в 14:00 экстремисты армянской диаспоры в Бельгии организуют митинг с аналогичными радикалами из Франции. По имеющимся данным, после митинга экстремистские группировки планируют напасть на посольство Азербайджана, расположенное на проспекте Тервюрен, 282. Об этом проинформированы министерство иностранных дел Бельгии и полиция Брюсселя", - заявил дипломат.

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