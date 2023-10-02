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Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы можем вступить в эпоху мира на Южном Кавказе

Политика Материалы 2 октября 2023 12:08 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы можем вступить в эпоху мира на Южном Кавказе

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Опыт восстановления нашей территориальной целостности – явление очень уникальное и неповторимое. Мы положили конец конфликту. В результате разрешения этого конфликта мы сохранили свое достоинство и восстановили международное право.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

«Сегодня мы можем вступить в эпоху мира на Южном Кавказе. Это наше мнение. Сотрудничество, взаимовыгодные проекты, взаимная польза - все это мы сегодня демонстрируем», - подчеркнул глава государства.

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