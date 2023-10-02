Президент Ильхам Алиев озвучил некоторые цифры по показателям развития Азербайджана на Международном астронавтическом конгрессе

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев озвучил некоторые цифры по показателям развития Азербайджана в своем выступлении на Международном астронавтическом конгрессе.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджана отметил, что за последние 20 лет валовой внутренний продукт страны увеличился в 4 раза, доходы бюджета выросли в 30 раз, внешнеторговый оборот - в 10 раз. «Мы смогли снизить наш внешний долг до 10 процентов от ВВП. К концу 2024 года, согласно нашим планам, эта цифра составит 7-7,5 процента. Наши золотовалютные резервы в 10 раз превышают ВВП. То есть мы можем закрыть наш долг в любой момент и в течение двух месяцев», - подчеркнул глава государства.

Отметив, что инвестиционный климат в нашей стране очень позитивный, Президент Ильхам Алиев также отметил, что за последние 30 лет в Азербайджан было инвестировано более 300 миллиардов долларов.