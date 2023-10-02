После успешного завершения антитеррористических мероприятий все территории Карабаха взяты под строгий контроль - МВД

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - После успешного завершения антитеррористических мероприятий правоохранительными органами Азербайджанской Республики на всей территории Карабахского экономического района осуществляется строгий контроль за соблюдением прав, общественных правил и безопасности.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы МВД Азербайджанской Республики Эльшад Гаджиев.

"Основное внимание уделяется декриминализации территории, очищению от криминальной хунты, остатков армянских вооруженных формирований, оставшихся после сепаратистского режима, мин и боеприпасов, в связи с чем ведется совместная работа с соответствующими государственными структурами.

Работы проводятся сотрудниками органов внутренних дел в соответствии с заданием по приведению территории в безопасное состояние, что касается не только наркотиков или боеприпасов. В настоящее время сложившаяся ситуация позволяет говорить о том, что сотрудники органов внутренних дел Азербайджана в соответствии с заданием выполняют возложенные на них задачи на высоком уровне", - сказал Э.Гаджиев.