Сепаратисты намеренно морили голодом армянское население в Карабахе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Подтвердилось то, что сепаратисты намеренно морили голодом армянское население в Карабахе.

Как сообщает во вторник Trend, данный факт подтвердил армянский блогер Роман Багдасарян.

Он отметил, что склады в Карабахе были заполнены продовольствием.

"К сожалению, Азербайджан был прав. Склады в Карабахе были полны продовольствия. Т.н. "чиновники" Карабаха морили голодом народ. Например, на Красном рынке у Араика Арутюняна был годовой запас подсолнечного масла", - сказал он.

Отметим, что в ходе проверки азербайджанскими госструктурами территорий Ханкенди и близлежащих районов, помимо складов оружия, был обнаружен также продовольственный склад.

То есть у армян, которые якобы "неделями голодали» в Ханкенди, было достаточно продуктов, в том числе муки, подсолнечного масла, детских соков и т.д.