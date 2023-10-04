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Иран обеспокоен проведением США военных учений в Армении

Политика Материалы 4 октября 2023 12:01 (UTC +04:00)
Иран обеспокоен проведением США военных учений в Армении

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Иран выражает обеспокоенность проведением в Армении совместных военных учений с США.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммед Хусейн Багери на встрече с секретарем Совета национальной безопасности Армении Арменом Григоряном.

По словам Багери, участие в регионе новых игроков, не являющихся странами региона, накаляет ситуацию.

Багери добавил, что для возникновения кризиса в регионе нет причин. Страны региона должны решать вопросы и проблемы посредством диалога.

Генерал отметил, что мир в регионе на благо всех стран, и безопасность в регионе должна быть обеспечена странами региона.

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