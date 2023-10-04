Причины отказа Азербайджана от встречи в Гранаде

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев отказался от визита в Гранаду (Испания), где должна была состояться встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Европейского союза, Франции и Германии.

Как сообщает в среду Trend, на это имеется несколько причин, среди которых деструктивная позиция Франции, а также разногласия Парижа и Берлина по поводу участия Турции во встрече. В таких условиях азербайджанская сторона отказалась вести переговоры.

Кроме того, глава МИД Франции Катрин Колонна, посетившая накануне Ереван, вновь оказалась в центре внимания своими антиазербайджанскими заявлениями. "На любые действия, угрожающие территориальной целостности Республики Армения, будет дан очень жесткий ответ", - сказала она в преддверии встречи в Гранаде. Эти заявления, рассчитанные на обострение ситуации между Баку и Ереваном, служат лишь ускорению процесса милитаризации Армении.

Кроме того, не служит миру в регионе и повторение министром иностранных дел Франции на своих встречах в Армении сказок о так называемых "блокады" и "принудительном переселении".

Слова Колонны о том, что "Франция всегда на стороне Армении" окончательно продемонстрировали, что заявления Франции о том, что она является "нейтральным и независимым посредником", не отражают реальности. А заявления главы МИД Франции относительно вооружения Армении в очередной раз раскрывают истинные намерения и цели официального Парижа.

Всему этому есть лишь одно объяснение: Франция заинтересована в нагнетании эскалации на Южном Кавказе. Видимо, с этой целью Париж настаивает на подготовке Армении к долгосрочной террористической войне и, в частности, террору против Азербайджана.

В преддверии встречи в Гранаде Франция выступила с антиазербайджанскими заявлениями, нацеленными на доведение напряженности в регионе до пика, в связи с чем Президент Ильхам Алиев счел нелогичным участие Франции в процессе нормализации в регионе.