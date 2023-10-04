Прошло три года с первого ракетного обстрела Гянджи вооруженными силами Армении во время Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Прошло три года с тех пор, как во время Отечественной войны вооруженные силы Армении впервые подвергли ракетному удару древнюю Гянджу, расположенную в сотнях километров от фронта, – второй по величине город Азербайджана с многочисленными памятниками истории и культуры.

4 октября 2020 года гражданское население города Гянджа стало мишенью для подразделений вооруженных сил Армении. В результате осуществленных примерно в 10 часов утра ракетных обстрелов погиб один мирный житель – Алиев Тунар Гошгар оглу, получили ранения 32 гражданских лица. В результате армянского терроризма, помимо жилых зданий, были повреждены гражданская инфраструктура и древние исторические строения.

В заявлении генерального прокурора Азербайджанской Республики в связи с происшествием говорилось, что по факту было собрано достаточно доказательств того, что так называемый «президент Нагорно-Карабахской республики» Араик Арутюнян, открыто нарушив требования Женевской конвенции, совершил действия, направленные на умышленное убийство мирных жителей, запугивание людей. Поэтому в отношении Араика Арутюняна было возбуждено уголовное дело по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны), 116.0.1, 116.0.6, 116.0.7, 116.0.8-1 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 117.2 (преступное командование во время вооруженного конфликта), 120.2.1, 120.2.4, 120.2.12 (умышленное убийство), 186.3 (умышленное уничтожение имущества), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм), 218.3 (создание преступного сообщества (организации), 279.3 (создание вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики. Проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В целом, в период 44-дневной войны в результате обстрелов Гянджи ракетами и тяжелой артиллерией 4, 5, 8, 11 и 17 октября погибли 26 мирных жителей, 175 человек получили ранения.

Отметим, что Араик Арутюнян, обвиненный в этих террористических актах против мирного населения в Гяндже во время Второй карабахской войны, вчера вечером был задержан Службой госбезопасности и доставлен в Баку.