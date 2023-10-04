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Восстановление Зангезурского коридора послужит нормализации отношений между Баку и Ереваном – Захарова

Политика Материалы 4 октября 2023 16:27 (UTC +04:00)
Восстановление Зангезурского коридора послужит нормализации отношений между Баку и Ереваном – Захарова

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Восстановление Зангезурского коридора имеет существенный потенциал для продвижения по пути нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Работа ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров», - сказала она.

Захарова отметила, что рассматривается проект восстановления транспортного маршрута, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

«Видим в реализации этого проекта существенный потенциал для продвижения по пути нормализации отношений между Ереваном и Баку. Конечно, все зависит от политической воли стран и готовности выйти на конкретные договоренности», - сказала она.

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