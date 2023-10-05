Европарламент, находясь в сфере влияния армянского лобби, до сих пор не может отойти от двойных стандартов

БАКУ /Trend/ - Европейский парламент, в очередной раз продемонстрировав политическое лицемерие, принял резолюцию рекомендательного характера в поддержку санкций против Азербайджана. В резолюции предлагается ввести санкции против Азербайджана, обезвредившего террористов на своей территории - в Карабахе и обеспечившего свой суверенитет, передает Trend.

В первую очередь стоит отметить, что эта резолюция не имеет юридической силы, она носит рекомендательный характер.

Как видно, европейские парламентарии все еще в своем амплуа и пытаются выдать ложь армян как правду. Этим Европейский парламент в очередной раз демонстрирует, что превратился в игрушку в руках армянского лобби. Инициаторами данной предвзятой и сфабрикованной резолюции являются коррумпированные проармянские европейские парламентарии.

Финансируемые армянским лобби, они ставят свои личные интересы выше международного права и законодательства. Они забывают, что Азербайджан, основываясь на международном праве, ликвидировал терроризм на своей территории, создал условия, обеспечивающие безопасное проживание людей в регионе. Азербайджан, демонстрируя политическую волю, очищает регион от остатков терроризма, обеспечивает свой суверенитет, и некоторых обеспокоила политическая, военно-экономическая сила, которой обладает Азербайджан. С другой стороны, они чувствуют себя в безвыходном положении, так как не могут оказать никакого давления на страну.

Европейский парламент всякий раз принимает какие-то "решения", а результат остается неизменным. Европарламент должен наконец понять, что принятые им резолюции не в силах оказать давление на Азербайджан. Наоборот, тем самым они лишь доказывают, что находятся в сфере влияния армянского лобби и потому не могут отойти от двойных стандартов.