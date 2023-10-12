Азербайджан не намерен начинать войну с Арменией - Эльчин Амирбеков (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:40)

БАКУ /Trend/ - Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков дал интервью Radio France.

В своем интервью он ответил на вопросы о позиции, демонстрируемой Францией в последнее время в отношении Азербайджана, мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном, текущей ситуации в регионе, а также о задержанных Азербайджаном членах преступного режима хунты.

Trend представляет вниманию это интервью.

- Азербайджанская сторона сделала очень резкие высказывания в адрес Франции. В чем вы обвиняете Францию?

- С 1997 года Франция играла посредническую роль в качестве одного из трех сопредседателей Минской группы (группа стран-членов ОБСЕ по политическому урегулированию конфликта – ред.). Франция всегда старалась поддерживать достаточно сбалансированные отношения между Азербайджаном и Арменией – сначала во времена Президента Жака Ширака, затем во времена президентов Николя Саркози и Франсуа Олландом. Однако, к сожалению, в последние годы мы видим нарушение этого баланса. Франция претендует на роль фасилитатора в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Но в то же время мы регулярно слышим разного рода обвинения со стороны Франции в адрес Азербайджана и в пользу Армении. Они обвиняют нас в «преступлении», в принуждении армян покинуть Карабах.

Это выходит за рамки заявлений. Есть решение относительно серьезного рассмотрения вопроса о предоставлении военной техники Армении, которая выступает против Азербайджана. Поэтому в настоящее время к Франции, можно сказать, нет доверия как к «посреднику» или «фасилитатору». Это решение может поставить нас в крайне опасное положение. Мы можем интерпретировать это следующим образом: Франция, вооружая Армению, подстрекает ее на новое нападение на нашу страну. Мы только что положили конец незаконной оккупации 20 процентов нашей территории (так называемая «республика» на этой территории никогда не была признана на международном уровне, а Нагорный Карабах всегда юридически принадлежал Азербайджану – ред.). Мы не хотим новых трагедий в этом регионе, не хотим новой войны. Мы действительно хотим возобновить переговоры с Арменией для достижения мирного соглашения и настаиваем на этом. Если Армения также присоединится к нашим усилиям по установлению мира и стабильности между двумя странами, мы полностью готовы выполнить свою часть работы. Должен также отметить, что мы высоко ценим роль Европейского Союза. Шарль Мишель проделал хорошую работу на посту председателя Совета Европейского Союза по содействию возобновлению переговорам. Именно в этих рамках, в трехстороннем формате с Евросоюзом Азербайджан сегодня готов вновь участвовать в процессе урегулирования.

- В какой форме может быть этот мир? В Ереване и в иных кругах наблюдается некоторая обеспокоенность. То есть в сознании людей много мыслей о риске возможного конфликта на юге Армении, вокруг Зангезурского коридора, в Сюникской области...

- В мирном соглашении мы еще раз подтвердим нашу приверженность безусловному уважению территориальной целостности каждой из наших стран. Мы положим конец этой враждебности, которая продолжается уже почти 30 лет. Заявления Армении о том, что Азербайджан будет вести войну против ее территории, совершенно необоснованны. Мы уважаем территориальную целостность Армении, как и всех других стран мира. Азербайджан также на протяжении многих лет страдал от нарушения своей территориальной целостности.

- Вы нам открыто говорите, что новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет?

- Во всяком случае Азербайджан не намерен начинать новую войну. Конечно, если Армения нападет на нас, мы не будем сидеть сложа руки. Но я не верю, что это в интересах Армении. Считаю, что нам просто необходимо вернуться на путь переговоров и воспользоваться желанием Евросоюза продвинуть мирный процесс, поговорить о делимитации границ и коммуникационных линиях. Мы должны уделить внимание этим вопросам. Не надо вести двойную игру, как Армения, которая заявляет, что готова к переговорам с Азербайджаном, но при этом ведет дипломатическую войну на всех фронтах.

- Вы говорите о дипломатической войне?

- Да, когда речь идет о мире, Армения использует свой дипломатический корпус для обвинений азербайджанцев в различных институтах, в том числе в ООН. Благодаря поддержке, которую Франция оказывает Армении, эта страна неоднократно обращалась в Совет Безопасности. Но Армения держит в тревожном состоянии также Совет Европы и Европейский парламент, которые приняли новые, полностью антиазербайджанские и предвзятые резолюции. Это кампания по систематической дискредитации Азербайджана посредством диаспоры. Это показывает, что у армян нет искренней заинтересованности в поиске решений. Когда господин Пашинян встречается со своими коллегами, он говорит, что Азербайджан хочет напасть на Армению. Но это всего лишь его мнение. Доказательств этому нет. Я не знаю, почему он так говорит. Эти обвинения не имеют под собой никаких оснований. Считаю, что лучший способ для Армении избежать войны – это приступить к реальным переговорам.

- Как бы вы ответили на обвинения в этнической чистке в связи с тем, что в Нагорном Карабахе почти не осталось армян или осталось, но очень мало?

- Честно говоря, неверно трактовать последние события в Карабахе как этнические чистки. Это очень серьезное обвинение. Это означает, что правительство хочет заставить часть населения покинуть свою территорию по причине этнической или религиозной принадлежности. Следует особо подчеркнуть, что начатые 19 сентября антитеррористические мероприятия были нацелены только на легитимные военные цели. Мы точно знали, где находятся позиции сепаратистов, и сразу сообщили местному гражданскому населению, что они не являются целью. Мы сказали им, что не нужно волноваться, оставайтесь дома. Мы никогда не атаковали гражданскую инфраструктуру или гражданское население. Об этом говорю не только я. Первого октября миссия ООН также посетила этот регион. Представители ООН встретились с оставшимися там армянами, представителями Международного Комитета Красного Креста. Они также побеседовали с представителями российского миротворческого контингента. Это доказательство того, что гражданские лица не подвергались атакам. Как только эти 23-часовые мероприятия закончились, мы инициировали доставку большого количества гуманитарной помощи населению, в том числе из Баку. Продовольствие, лекарства... все, что нужно. Мы восстановили электричество, начали прокладывать газопроводы. Призвали их пересмотреть свое решение покинуть этот регион. Мы сказали им: «Это ваш личный выбор. Мы не хотим, чтобы вы уезжали из Азербайджана. Но если вы это сделаете, знайте, что вы имеете право вернуться». Как я могу назвать это этнической чисткой?!

- Но ведь была еще девятимесячная блокада, в ходе которой туда не поступали продукты питания, медикаменты и топливо, потому что Азербайджан запрещал передвижение…

- Мы не можем говорить о полной блокаде. Международный Комитет Красного Креста имел право производить медицинскую эвакуацию и доставлять населению необходимые лекарства. Что касается причин частичного закрытия дороги, то это было сделано потому, что Армения в течение двух с половиной лет после договоренности о режиме прекращения огня использовала ее в целях переброски в Карабах со своей территории военнослужащих, мин и всех видов вооружения. Чтобы положить всему этому конец, нам пришлось установить пропускной пункт.

- Какие гарантии или условия будут у армян, желающих вернуться, чтобы они были уверены в том, что будут жить в безопасности?

- Через день после окончания антитеррористических мероприятий мы начали диалог между центральными властями Азербайджана и представителями местной армянской общины. За десять дней у нас состоялись три встречи. Мы постарались представить наши взгляды на их будущее в различных сферах жизни, включая все виды социальных, экономических, политических, гуманитарных, языковых и религиозных прав. Это ясно показывает, что правительство Азербайджана не имеет желания лишать этих людей их прав. Однако, чтобы жить вместе и мирно с азербайджанцами, они должны знать, что власть принадлежит Азербайджану. Они должны признать суверенитет нашей страны. Некоторые из них уже выразили желание стать гражданами Азербайджана. Правда, в этой атмосфере паники и стресса, когда человек покидает страну или свой дом, нелегко решиться вернуться через неделю. Поэтому, возможно, стоит немного подождать, пока эти люди пересмотрят свое решение покинуть Азербайджан. Когда они заявят о желании вернуться, мы действительно можем наладить с ними контакты.

- Вы опасаетесь санкций?

- Я не знаю, имеет ли эта идея, выдвинутая некоторое время назад Францией, поддержку большинства стран Европейского Союза. На что конкретно будут ответом эти санкции? На желание Азербайджана после десятилетий стратегического терпения восстановить контроль над своей суверенной территорией, признанной международным сообществом, в том числе Францией? Я не думаю, что нужно наказывать или пытаться наказать страну, которая восстанавливает свое право. Наша территория подверглась нападению, и не только нападению, она была оккупирована и подвергнута этнической чистке. Сегодня все говорят об этнических чистках, но никто не говорит о реальной этнической чистке, которую провела Армения в начале 1990-х годов, когда около миллиона из тогдашнего 7-миллионного населения стали вынужденными переселенцами или беженцами. Никто – ни Франция, ни европейцы – не выражали желания ввести санкции против Армении и никогда не осуждали ее. Речь идет о двойных стандартах.

- Будет ли обсуждаться на мирных переговорах судьба находящихся в заключении лидеров Нагорного Карабаха?

- Прежде всего, надо подчеркнуть, что мы объявили амнистию сепаратистам, сдавшим оружие. Они имели возможность покинуть нашу территорию по Лачинской дороге. Но что касается арестованных, то речь идет о небольшой группе людей, чья причастность к вопиющему насилию против мирного населения Азербайджана доказана. У нас есть доказательства. Суд это подтвердит. Эти военные преступления не имеют срока давности, и только такие люди подвергаются тюремному заключению. Суд над ними необходим. Я не думаю, что с их освобождением мы поступим справедливо в отношении людей, потерявших своих близких. Мы не можем освободить их просто в качестве жеста доброй воли. Потому что, на мой взгляд, безнаказанность является одной из причин того, почему этот конфликт так затянулся.

- Это касается и Рубена Варданяна?

- Да, он занимался финансированием терроризма. Он финансировал создание террористических группировок против мирного населения в Азербайджане.

Люди, находящиеся сегодня в следственном изоляторе, несут ответственность за крупнейшие массовые убийства в этом конфликте. За одну ночь были убиты 613 мирных азербайджанцев, в том числе дети, беременные женщины и старики, только потому, что они были азербайджанцами. Это акт геноцида. Считаю, что нам следует быть осторожными при использовании этого слова. Но если вы нападаете на население только потому, что оно принадлежит к этнической группе, которую вы считаете врагом, это является актом геноцида. Поэтому мы не можем закрывать глаза на эту историю. Это недопустимые, неприемлемые факты злоупотребления, совершенные тридцать лет назад.