БАКУ /Trend/ - Российские миротворцы свернули еще один наблюдательный пост в Шуше.

Об этом сообщает министерство обороны России, передает Trend.

Всего с 19 сентября в Аскеранском, Шушинском, Ходжавендском и Агдеринском районах свернуты 7 наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов миротворцев.

Отметим, что официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 10 октября сообщила, что ряд стационарных и временных наблюдательных постов российских миротворцев уже свернут. Принципиальные вопросы, касающиеся миротворцев, обсуждаются с Баку.