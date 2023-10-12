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Российские миротворцы свернули еще один наблюдательный пост

Политика Материалы 12 октября 2023 20:56 (UTC +04:00)
Российские миротворцы свернули еще один наблюдательный пост

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Российские миротворцы свернули еще один наблюдательный пост в Шуше.

Об этом сообщает министерство обороны России, передает Trend.

Всего с 19 сентября в Аскеранском, Шушинском, Ходжавендском и Агдеринском районах свернуты 7 наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов миротворцев.

Отметим, что официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 10 октября сообщила, что ряд стационарных и временных наблюдательных постов российских миротворцев уже свернут. Принципиальные вопросы, касающиеся миротворцев, обсуждаются с Баку.

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