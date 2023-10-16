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Король Швеции принял посла Азербайджана

Политика Материалы 16 октября 2023 16:24 (UTC +04:00)
Король Швеции принял посла Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Король Швеции Карл XVI Густав принял посла Азербайджана Заура Ахмедова.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом азербайджанский дипломат сообщил в своем аккаунте в социальной сети "X" (бывший Twitter).

"Мне выпала честь быть принятым в королевском дворце Его величеством королем, Ее величеством королевой и Его величеством наследным принцем", - говорится в публикации.

Посол также подчеркнул, что в ходе встречи он проинформировал короля о развивающихся азербайджано-шведских отношениях.

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