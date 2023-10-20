Франция не принимает гвианцев как народ и попирает его права - Морис Пиндар

БАКУ/Trend/ – Французская Гвиана остается финансово, экономически зависимой от Франции. Золото в стране добывается и вывозится во Францию. При ее добычи загрязняются реки и наносится ущерб природе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал член Движения за социальную свободу и деколонизацию Французской Гвианы Морис Пиндар на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

"Французские компании используют наши леса, наши природные ресурсы. Для нас нет дохода в нашей стране. Также есть доминирование в области культуры. Обучение проводится по французским учебникам. Они не принимают нас как народ, попираются наши права человека. Вот почему мы выходим на улицы и протестуем", - добавил М.Пиндар

Он подчеркнул, что гвианцы хотят использовать свои ресурсы во Французской Гвиане. Для этого им нужна поддержка независимых стран.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.