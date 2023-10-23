Состоялся очередной этап совместных тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023"

БАКУ /Trend/ – Продолжаются совместные тактические учения "Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023", проводимые в различных регионах Азербайджана, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные от оккупации территории.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"С участием Сухопутных войск азербайджанской армии, Отдельной общевойсковой армии, ВВС, Ракетно-артиллерийских войск, Инженерных войск, Сил специального назначения, а также спецназа ВМС и представителей соответствующих видов войск Вооруженных сил Турции состоялся очередной этап совместных учений.

В соответствии с планом были успешно выполнены задачи по уничтожению целей условного противника точными огневыми ударами, обезвреживанию диверсионной группы в глубине оперативного района и освобождению заложников.

Привлеченные к учениям военнослужащие двух братских стран продемонстрировали высокий профессионализм при выполнении всех поставленных задач", - говорится в сообщении ведомства.