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Задержанный армянский террорист указал места захоронения убитых им азербайджанцев в Кяльбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 2 ноября 2023 14:06 (UTC +04:00)
Задержанный армянский террорист указал места захоронения убитых им азербайджанцев в Кяльбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Задержанный Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики Бабаян Мадат Аракели указал на места массового захоронения, где были захоронены убитые азербайджанцы.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Службу госбезопасности, в ходе проведения на месте следственных действий с целью проверки показаний, Мадат Бабаян предоставил подробную информацию, наглядно указав места, где были совершены преступные действия в отношении гражданского населения.

Кроме того, Мадат Бабаян указал на места, где он лично захоронил тела азербайджанцев, захваченных в плен и незаконно удерживаемых в школе села Гозлукерпю, которые погибли в результате жестокого обращения и пыток. В настоящее время проводятся комплексные расследования упомянутых и других связанных с ними преступлений.

Отметим, что в результате проведенных ВС Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года антитеррористических мероприятий локального характера, на территории села Гозлукёрпю Кяльбаджарского района был задержан и разоружен Бабаян Мадат Аракели, имевший при себе автомат "AKM".

Бабаян подозревается в совершении террористических актов с целью разжигания национальной вражды в составе организованного отряда незаконных армянских вооруженных формирований, а также в совершении Ходжалинского геноцида.

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Задержанный армянский террорист указал места захоронения убитых им азербайджанцев в Кяльбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)
Задержанный армянский террорист указал места захоронения убитых им азербайджанцев в Кяльбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)
Задержанный армянский террорист указал места захоронения убитых им азербайджанцев в Кяльбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)
Задержанный армянский террорист указал места захоронения убитых им азербайджанцев в Кяльбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)
Задержанный армянский террорист указал места захоронения убитых им азербайджанцев в Кяльбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)
Задержанный армянский террорист указал места захоронения убитых им азербайджанцев в Кяльбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)
Задержанный армянский террорист указал места захоронения убитых им азербайджанцев в Кяльбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)
Задержанный армянский террорист указал места захоронения убитых им азербайджанцев в Кяльбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)
Задержанный армянский террорист указал места захоронения убитых им азербайджанцев в Кяльбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)
Задержанный армянский террорист указал места захоронения убитых им азербайджанцев в Кяльбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)
Задержанный армянский террорист указал места захоронения убитых им азербайджанцев в Кяльбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)
Задержанный армянский террорист указал места захоронения убитых им азербайджанцев в Кяльбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)
Задержанный армянский террорист указал места захоронения убитых им азербайджанцев в Кяльбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)
Задержанный армянский террорист указал места захоронения убитых им азербайджанцев в Кяльбаджаре (ФОТО/ВИДЕО)
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