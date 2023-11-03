Тюркский мир должен продолжать оказывать поддержку Азербайджану в вопросе открытия Зангезурского коридора - Эрдоган

АСТАНА/Trend/ – Тюркский мир должен продолжать оказывать поддержку Азербайджану в вопросе открытия Зангезурского коридора.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 10-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

"Большое значение имеет реализация транспортной линии, которая соединит Нахчыван с западным регионом Азербайджана.

Открытие линии не только внесет вклад в благополучие всех стран региона, но и свяжет Турцию с ее родным очагом - Центральной Азией. Для успешного завершения этого этапа мы, как тюркский мир, должны продолжать оказывать поддержку Азербайджану", - добавил Эрдоган.