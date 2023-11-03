Транспортировка каспийского газа будет способствовать энергетической безопасности Европы - Эрдоган

АСТАНА/Trend/ – Транспортировка каспийского газа будет способствовать энергетической безопасности Европы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 10-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

"Проекты мегаэнергетической и транспортной инфраструктуры всегда были основным и важным направлением сотрудничества между тюркскими государствами.

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопроводы Баку-Тбилиси-Эрзурум и Трансанатолийский являются яркими примерами этого. Транспортировка природного газа Каспийского моря в Турцию и Европу будет способствовать как благополучию тюркских государств, так и энергетической безопасности Европы", - отметил Эрдоган.

Он подчеркнул, что необходимо также уделить больше внимания развитию транспортных сетей между государствами ОТГ.

"С этим пониманием мы должны продолжать работать над развитием Среднего коридора. Нам нужно сотрудничать по преодолению барьеров в транспортировке, торговле, расширении сети транспортировке, облегчению пограничных процедур, визовых процедур, таможенных. Международное соглашение по совместному грузообороту и программа транспортной взаимосвязи, подписанная в Самарканде, внесла большой вклад в это направление нашего сотрудничества. Сегодня мы открываем новую дорожную карту, подписывая совместный план действий по транспортному сотрудничеству на 2023-2027 годы", - добавил он.

Напомним, что сегодня в Астане начал работу юбилейный 10-й саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

В рамках мероприятия ожидается подписание многосторонних документов в сфере чрезвычайных ситуаций и метрологии. Кроме того, будут подписаны совместный план действий по реализации программы транспортного сообщения ОТГ, а также Астанинский акт и Декларация Астанинского саммита.

По итогам саммита председательство в ОТГ перейдет от Узбекистана к Казахстану.

Отметим, что в 2023 году Узбекистан председательствует в ОТГ. Начало председательства было ознаменовано Самаркандским саммитом ОТГ, прошедшим под лозунгом “Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию” в ноябре прошлого года.