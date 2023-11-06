Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе отвечает интересам Казахстана - МИД

БАКУ /Trend/ - Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе будет отвечать интересам Казахстана.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко на прошедшей в Абу-Даби Конференции по мировой политике.

Отвечая на вопросы модератора, Василенко выразил заинтересованность Казахстана в скорейшем заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией и установлении атмосферы доверия и сотрудничества между ними и в этом регионе.

По его мнению, это будет способствовать дальнейшему открытию и разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

"Это окажет благоприятное воздействие на дальнейшее интенсивное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор), что будет отвечать интересам Казахстана, стран Азии и Европы", - сказал заместитель министра.

Отметим, что в конференции, организованной уже в 16-й раз Французским институтом международных отношений (IFRI), приняли участие более 200 представителей правительств, ведущих аналитических центров и международных компаний стран Европы, Азии, Африки и Америки.

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