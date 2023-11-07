Названо количество квартир, которые будут сданы в эксплуатацию в жилом комплексе в Шуше

БАКУ /Trend/ - В жилом комплексе в Шуше будет сдано в эксплуатацию 450 квартир.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов во время ознакомления Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой со строительными работами, проводимыми в жилом комплексе из 23 зданий в городе Шуша. Он проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.

Он сообщил, что всего в жилом комплексе будет сдано 450 квартир. Из них - 28 однокомнатных, 195 двухкомнатных, 190 трехкомнатных, 30 четырехкомнатных и 7 пятикомнатных квартир. Большая часть квартир будет передана в пользование бывшим вынужденным переселенцам. В состоящем из трехэтажных и пятиэтажных зданий комплексе будут созданы все условия для комфортного проживания жителей.

Айдын Керимов также отметил, что общая площадь жилого комплекса, состоящего из 23 зданий, составляет около 8 гектаров. Строительство первых 8 зданий началось 1 июля прошлого года, а 15 зданий - 1 сентября.

Строительство комплекса планируется завершить в конце этого года.

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