БАКУ /Trend/ - Посольство Израиля в Азербайджане поделилось публикацией по случаю 8 ноября - Дня Победы, передает в среду Trend.

"С Днем Победы, Азербайджан! Желаем всему региону мира, процветания и будущего, полного надежд", - говорится в публикации на официальной странице посольства в социальной сети X.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.

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