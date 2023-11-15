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Внесены изменения в перечень услуг, предоставляемых госорганами в центрах "ASAN xidmət"

Политика Материалы 15 ноября 2023 17:26 (UTC +04:00)
Внесены изменения в перечень услуг, предоставляемых госорганами в центрах "ASAN xidmət"

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Сократилось количество услуг, предоставляемых государственными органами в центрах "ASAN xidmət".

Как сообщает Trend, соответствующий указ о внесении изменений в указ "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики" подписал Президент Ильхам Алиев.

Таким образом, сертификаты преподавателям, прошедшим сертификацию в государственных органах, больше не будут выдаваться в центрах "ASAN xidmət".

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