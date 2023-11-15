США открыто угрожают Азербайджану?

БАКУ /Trend/ - США решительно встали на сторону Армении, открыто выразив поддержку. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей, что США "приостановили военную и другую помощь Азербайджану, отменили визиты на высоком уровне и дали Баку понять, что нормализации двусторонних отношений не произойдет до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в мирных переговорах с Арменией", передает Trend.

О'Брайен отметил, что США "ясно дали понять, что после событий 19 сентября дела Азербайджана не будут нормальны, если не будет видно прогресса на мирном пути".

"Мы неоднократно сигнализировали... о том, что применение силы внутри Армении совершенно неприемлемо", - сказал он, признав, что Азербайджан информировал США об отсутствии таких намерений.

США, в частности Госдепартамент, которые на протяжении почти 30 лет игнорировали оккупацию Арменией азербайджанских территорий, этнические чистки, Ходжалинский геноцид, наличие миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, предприняли еще один абсурдный шаг, который в итоге повлияет на отношения с Азербайджаном, и еще больше подорвет имидж Вашингтона как беспристрастного модератора на переговорах.