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Разрушенные железнодорожные пути на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана серьезно загрязнены минами

Политика Материалы 21 ноября 2023 17:05 (UTC +04:00)
Разрушенные железнодорожные пути на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана серьезно загрязнены минами

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Разрушенные железнодорожные пути и участки вдоль них на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана серьезно загрязнены минами.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA).

"Порой люди предпочитают идти вдоль железнодорожных путей, считая опасным идти по тропинке или по траве. Но это может быть еще опасней. Не следует забывать, что разрушенные железнодорожные пути и участки были серьезно загрязнены минами", - говорится в информации агентства.

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