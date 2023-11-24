Принята Бакинская декларация Саммита Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии - СПЕКА

БАКУ /Trend/ - По итогам Саммита Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии - СПЕКА, прошедшего в Баку 24 ноября, принята Бакинская декларация, сообщает Trend.

"Президенты Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана,

Проведя первый Саммит глав государств и правительств государств-участников Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (далее именуемой СПЕКА) под председательством Азербайджанской Республики в г. Баку, Азербайджан, 24 ноября 2023 года,

Напоминая о целях и принципах, изложенных в Ташкентской Декларации о создании СПЕКА от 26 марта 1998 года,

Отмечая двадцать пятую годовщину основания СПЕКА и признавая значительные рубежи, достигнутые государствами-участниками СПЕКА в укреплении своей независимости, а также в отношении ключевых приоритетных областей взаимного сотрудничества,

Вновь подтверждая свою твердую решимость дальше углублять и продвигать сотрудничество в рамках СПЕКА, основанное на общих интересах, целях и ценностях, разделяемых нашими народами,

Признавая неиспользованный огромный потенциал экономического развития, богатые природные ресурсы и важные транспортные коридоры, существующие в регионе СПЕКА, и подчеркивая сильную политическую волю совместно использовать эти возможности для продвижения регионального сотрудничества, безопасности и благополучия своих народов, а также для дальнейшей связи региона СПЕКА с европейскими и азиатскими рынками,

Приветствуя итоги министерской встречи государств-участников СПЕКА, состоявшейся 17 апреля 2023 года в г. Женева, Швейцария, отраженные в Совместном заявлении министров по основной теме Азербайджанского председательства на 2023 год – «Преобразование региона СПЕКА в центр соединяемости с глобальным охватом», и проведенную до сих пор последующую работу,

Высоко оценивая последовательные и активные усилия Азербайджанского председательства в СПЕКА в 2023 году по преобразованию СПЕКА в более эффективную и действенную региональную платформу сотрудничества в Центральной Азии и за ее пределами, основанную на коллективных усилиях, интересах и ответственности государств-участников и поддерживаемую соответствующими региональными комиссиями Организации Объединенных Наций,

Выражая искреннюю благодарность Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) и их соответствующим исполнительным секретарям за последовательную поддержку, оказываемую государствам-участникам СПЕКА с момента создания Программы,

Настоящим согласились:

1. Заявить о своем намерении усилить роль СПЕКА как платформы экономического сотрудничества и постоянного диалога с целью изучения путей солидарного использования возможностей региональной интеграции и формулирования общих ответов на возникающие общие вызовы, в частности, путем содействия взаимодействию в таких приоритетных областях, как связи, торговля, транспорт и логистика, цифровая трансформация и инновации, промышленность, энергетика, управление водными ресурсами, окружающая среда, зеленый переход и другие области, представляющие взаимный интерес.

2. Выразить в этой связи свою решимость оказать полную поддержку продолжающемуся процессу институционализации СПЕКА и созданию необходимых механизмов, которые повысят ответственность, обеспечат регулярный диалог, последовательность и эффективную координацию деятельности в рамках СПЕКА, а также будут способствовать реализации решений, принятых главами государств-участников СПЕКА.

3. Подчеркнуть, что цифровизация и зеленая трансформация транзитных маршрутов, а также упрощение процедур торговли и транспорта и энергетические соединения, включая зеленую энергетику в рамках Транскаспийского Среднего коридора Восток-Запад, представляют собой непосредственную приоритетную область сотрудничества, и с этой целью решили принять Дорожную карту по цифровизации мультимодального обмена данными и Документами по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

4. Подтвердить свою политическую готовность обеспечить СПЕКА соответствующим финансовым механизмом с целью поддержки реализации принятых решений и в этой связи приветствуют создание Многопартнерского Целевого Фонда СПЕКА (МЦФ) под эгидой Организации Объединенных Наций, который будет оказывать поддержку практическому сотрудничеству, и в этой связи приглашают международных партнеров внести свой вклад в деятельность СПЕКА МЦФ.

5. Подчеркнуть важность Транскаспийского Среднего Коридора Восток-Запад как одного из наиболее эффективных и устойчивых связей между государствами-участниками СПЕКА и различными регионами в Азии и Европе и за их пределами и призвать страны шире использовать потенциал коридора для межконтинентальных транспортных операций и рекомендовать соответствующим властям государств-участников СПЕКА сосредоточиться на улучшении транспортного сообщения на протяжении всего коридора путем повышения эффективности коммуникаций между транспортными компаниями, экспедиторами, логистическими центрами и национальными операторами.

6. Приветствовать принятие резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященной 25-летию СПЕКА, и призвать государства-члены Организации Объединенных Наций, региональные комиссии Организации Объединенных Наций и специализированные агентства продолжить оказывать поддержку усилиям государств-участников СПЕКА.

7. Приветствовать участие международных партнеров в Бакинском Саммите и подчеркнуть важность продолжения тесного сотрудничества, которое отражает общее стремление поддерживать устойчивое и неуклонное экономическое развитие региона СПЕКА для более зеленого и безопасного будущего.

8. Поручить своим соответствующим министерствам совместно координировать реализацию настоящей Декларации с ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН и другими соответствующими международными институтами.

9. Выразить искреннюю благодарность Его превосходительству Президенту Ильхаму Алиеву и Правительству Азербайджанской Республики за прекрасную организацию первой встречи глав государств и правительств СПЕКА с участием международных партнеров в г. Баку, а также других мероприятий, организованных в Азербайджане в дни СПЕКА 20-24 ноября 2023 года", - говорится в декларации.