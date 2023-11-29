Никаких сокращений пенсионного обеспечения не будет - минобороны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие, которые в настоящее время проходят военную службу в течение 25 календарных лет, получают 60 процентов затрат на обеспечение в качестве пенсии, но в случае принятия новых законопроектов, они получат 65 процентов этих затрат. Таким образом, не будет никакого снижения пенсионного обеспечения.

Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана, об этом заявил начальник управления полковник Эльчин Алиев на учебно-методическом сборе с представителями видов войск азербайджанской армии, главного управления, юристами и следователями ведомств, а также офицерами юридического управления, который был проведен в соответствии с утвержденным министром обороны Азербайджана планом действий на 2023 год.

"Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и наших соотечественников, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Выступивший на собрании начальник управления полковник Эльчин Алиев подробно рассказал о проделанной за год работе, проинформировал участников собрания о новых законопроектах, предусматривающих внесение изменений в ряд законов, в том числе находящихся в настоящее время на обсуждении парламента, о военнослужащих.

Было отмечено, что новые реформы, направленные на дальнейшее укрепление обороноспособности Азербайджана и армии страны, служат для более длительного и эффективного использования потенциала военнослужащих. Ведется целенаправленная работа по профессиональному развитию военнослужащих, обеспечивается их обучение по специальности в Азербайджане и за рубежом. Поскольку, согласно действующему законодательству, военнослужащие имеют право обучаться только на заочных отделениях гражданских учебных заведений, в новых законопроектах предлагается дальнейшее расширение образовательных возможностей в целях их служебной деятельности, профессиональной переподготовки, совершенствования знаний и умений с учетом интересов военной службы.

Было предложено не включать время обучения кадров в период их добровольного увольнения в запас, тем самым создав условия для того, чтобы те военнослужащие, на обучение которых государство потратило время и ресурсы, получали дополнительное образование и продолжали вносить свой вклад в развитие азербайджанской армии своими знаниями и навыками.

В законопроектах также содержится предложение о повышении предельного возраста пребывания на службе с 45 до 48 лет для прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы. В рамках новой реформы также планируется увеличить минимальный стаж для военнослужащих при выходе на пенсию с 20 до 25 календарных лет.

Кроме того, проектом также предусмотрен дополнительный расчет в размере одного процента за каждый год этого периода для военнослужащих, имеющих стаж, связанный с гражданскими делами.

Кроме того, в случае, если военнослужащий, отслуживший не менее 17 календарных лет, был уволен со службы до завершения 25 календарных лет, предполагается, что он получит право на пенсию в качестве военнослужащего за выслугу 20 календарных лет в соответствии с предыдущими нормами, то есть пенсионные права, приобретенные в предыдущем периоде, будут обеспечены и после принятия новых изменений.

Эльчин Алиев отметил, что в качестве особой заботы о военнослужащих предпринимаются последовательные шаги по укреплению их социальной защиты, повышению уровня обеспечения и улучшению материального благосостояния военнослужащих. Указом Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с 1 января 2024 года ежемесячные должностные оклады военнослужащих будут увеличены в среднем на 20 процентов. Увеличение продолжительности пребывания военнослужащих на службе не только позволяет этим лицам продолжать получать регулярно увеличивающиеся расходы на обеспечение, но и создает условия для получения ими в конечном итоге повышенных пенсий.

На учебно-методическом сборе были заслушаны доклады о более эффективной организации правовой подготовки в воинских частях, юридическом просвещении военнослужащих и другие темы, отчеты о работе юристов и следователей по юридической службе в течение текущего года, а также о предстоящих задачах на следующий год.

На учебно-методическом сборе, проведенном с целью совершенствования знаний и навыков по организации правовой подготовки участников собрания, а также изучения требований законодательства и руководящих документов, были даны ответы на интересующие участников вопросы", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!