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Джейхун Байрамов встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Политика Материалы 30 ноября 2023 22:30 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 30 ноября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в 30-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каумой.

Как сообщили Trend в МИД, на встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с Азербайджаном в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ и основные вопросы, стоящие на повестке дня, текущая ситуация в регионе, возможный вклад Парламентской ассамблеи ОБСЕ в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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