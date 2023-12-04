Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Россию

БАКУ /Trend/ - 4 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию для участия в заседании Совета министров иностранных дел прикаспийских стран.

Об этом сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе визита запланировано выступление министра на заседании и проведение двусторонних встреч.

Напомним, что 5 декабря в Москве пройдет заседание министров иностранных дел прикаспийских стран под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В заседании запланировано участие министров иностранных дел прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.