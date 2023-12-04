Продолжается визит министра обороны Азербайджана в Египет

БАКУ /Trend/ - Продолжается визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Египет.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Участвующий в международной оборонной выставке «EDEX 2023» генерал-полковник З.Гасанов с интересом ознакомился с образцами современного вооружения и боевой техники, представленными на стендах итальянской компании «Leonardo», а также египетских компаний «ARMADA» и «AOI».

На выставке компании из разных стран предоставили посетителям подробную информацию о производимой ими продукции военного назначения.

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