В Баку проходит Международная конференция

БАКУ /Trend/ - В Баку проводится Международная конференция на тему "Обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение".

Как сообщает во вторник Trend, в конференции принимают участие более 40 гостей из 20 стран.

На мероприятии также будут заслушаны доклады заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции Зафара Сыракая, членов Великого национального собрания Турции, международных экспертов и профессоров.

Конференция продолжит свою работу в форме панельных дискуссий с участием известных международных экспертов и общественно-политических деятелей по таким вопросам, как изгнание азербайджанцев из Армении, проблема переселения на международной арене, вопрос возвращения в международном праве, трудности и успехи в области возвращения на практике, ситуация в этой сфере в различных регионах.

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