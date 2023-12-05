В Азербайджане меняется порядок принятия решения о годности граждан к военной службе

БАКУ /Trend/ – Меняется порядок принятия решения о годности к военной службе граждан, призванных на срочную действительную военную службу.

Как сообщает Trend, об этом говорится в предложенной поправке к закону "О воинской обязанности и военной службе", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, итоговое медицинское освидетельствование для принятия решений, предусмотренных в статьях 15.2.2-15.2.5 настоящего закона (15.2.2. - о годности к нестроевой действительной военной службе; 15.2.3. - о предоставлении отсрочки от призыва с признанием временно непригодным к действительной военной службе по состоянию здоровья; 15.2.4. - о непригодности к действительной военной службе в мирное время, об ограниченной годности в военное время; 15.2.5. - о негодности к военной службе как в мирное время, так и в военное время) будет проводиться призывными комиссиями в районах, городах и городских районных призывных пунктах, органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти. Порядок проведения итогового медицинского освидетельствования будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Было отмечено, что законопроект предусматривает усовершенствование порядка медицинского освидетельствования граждан, призванных на срочную военную службу. Таким образом, по решению призывных комиссий, организующих медицинский осмотр граждан, призванных на срочную военную службу, итоговый медицинский осмотр проводится органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти. Порядок проведения итогового медицинского освидетельствования определяется органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

В результате принятия предлагаемых изменений прогнозируется повышение прозрачности этого процесса, создание необходимых условий для более точной оценки состояния здоровья призывников, организация и осуществление указанной деятельности через электронные информационные системы.

Напомним, что в соответствии с указом главы государства от 6 октября 2023 года "О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в области медицинского освидетельствования граждан, призванных на срочную действительную военную службу", с 1 июля следующего года итоговое медицинское освидетельствование граждан, призванных на срочную действительную военную службу призывными комиссиями в районах, городах и районах городов, будет проводиться министерством труда и социальной защиты населения.

Проведение итогового медицинского освидетельствования Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана на основании результатов медицинского освидетельствования комиссий военных врачей и визуального медицинского осмотра граждан, призванных на срочную военную службу, сбор информации о прохождении итогового медицинского осмотра и оформление результатов этого осмотра планируется реализовать через подсистему «Военно-медицинский осмотр и медицинское освидетельствование» Централизованной электронной информационной системы министерства.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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