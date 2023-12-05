Международное сообщество должно оказать больше поддержки восстановлению освобожденных территорий Азербайджана - профессор из Великобритании

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Международное сообщество должно проявить больший интерес к помощи Азербайджану в восстановлении его освобожденных территорий.

Об этом сказал во вторник Trend профессор международных отношений в Университете Сент-Эндрюс в Великобритании Рик Фаун.

"Иностранная помощь должна включать разминирование, что, как мы знаем, представляет собой чрезвычайно серьезную проблему, так как на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено огромное количество мин. Это должно привлечь внимание как с экономической так и с гуманитарной точки зрения. Разминирование всех территорий будет долгосрочным процессом", - отметил профессор.

Он также подчеркнул, что реконструкция, которую проводят в Зангиланском районе заслуживает восхищения.

"У Азербайджана большие планы. Надеемся, что по завершении работ по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях будут созданы новые условия для людей, которые десятилетиями были лишены доступа к этому региону", - добавил профессор.

Отметим, что 5 декабря начался визит высокопоставленных иностранных экспертов, государственных чиновников и представителей международных аналитических центров в Зангилан.

Они принимают участие в конференции "Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы". В состав делегации входят 60 представителей из 30 стран.

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