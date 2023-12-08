В Москве с удовлетворением восприняли совместное заявление Азербайджана и Армении - Захарова

БАКУ/Trend/ - В Москве с удовлетворением восприняли Совместное заявление Администрации Президента Азербайджанской Республики и Аппарата Премьер-министра Республики Армения с подтверждением обоюдного намерения нормализовать отношения и заключить мирный договор между двумя странами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в комментарии главы пресс-службы МИД России Марии Захаровой.

"Приветствуем договоренность между Баку и Ереваном об освобождении армянских и азербайджанских военнослужащих. Россия последовательно продвигала идею обмена задержанными лицами по принципу «всех на всех». Это способствует взаимному укреплению доверия и открывает новые возможности в продвижении процесса армяно-азербайджанской нормализации в русле комплексных трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 гг. Готовы и далее оказывать всяческое содействие в разблокировании транспортных коммуникаций, делимитации границы, заключении мирного договора и контактах по линии гражданского общества", - сказала она.

Захарова также отметила, что РФ приветствует решение Еревана в качестве жеста доброй воли отказаться в пользу Азербайджана от кандидатуры своей страны на проведение в ноябре 2024 г. 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-29 РКИК ООН), а также заявленную Баку поддержку кандидатуры Армении на членство в Бюро РКИК ООН.

"Российская сторона (Спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Р.С.-Х.Эдельгериев) проводила контакты с Баку и Ереваном, нацеленные на достижение общей договоренности по РКИК", - добавила она.

Отметим, что в результате переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом Премьер-министра Республики Армения была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами.

Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В список 32 человек не входят и не могут входить руководители пресловутого режима, совершившие военные преступления против азербайджанского народа и преступления против человечества - Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Рубен Варданян, в том числе такие лица, как Вагиф Хачатурян, Алеша Хосровян.

В свою очередь, Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих.

В качестве доброго жеста, Республика Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН(СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики. Азербайджанская Республика и Республика Армения надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана. В качестве доброго жеста, Азербайджанская Республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР.

Азербайджанская Республика и Республика Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион.