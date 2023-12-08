ЦИК Азербайджана проводит заседание в связи с внеочередными президентскими выборами

БАКУ /Trend/ - Проходит заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, повестка заседания под председательством председателя ЦИК Мазахира Панахова включает 4 вопроса.

1. Назначение внеочередных президентских выборов;

2. Утверждение календарного плана основных действий и мероприятий по проведению внеочередных президентских выборов;

3. Создание экспертной группы при ЦИК с целью расследования жалоб на действия и бездействие, а также решения, нарушающие избирательное право граждан;

4. Создание рабочей группы при ЦИК и назначение ее руководителя на внеочередных президентских выборах.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

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