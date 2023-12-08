На освобожденных территориях Азербайджана будут организованы избирательные участки

БАКУ /Trend/ - В связи с внеочередными президентскими выборами на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана будут организованы избирательные участки.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджанской Республики Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

"Мы уделим особое внимание выборам на освобожденных от армянской оккупации территориях. Впервые 20 тысяч избирателей будут голосовать на освобожденных территориях Азербайджана, и это событие войдет в историю", - добавил он.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Согласно распоряжению, Центральная избирательная комиссия Азербайджанской Республики должна обеспечить проведение внеочередных президентских выборов на 7 февраля 2024 года и в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.

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